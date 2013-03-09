В Афганистане произошел мощный взрыв: погибли 9 человек, 14 ранены

В Афганистане в результате взрыва, устроенного сегодня террористом-смертником у здания министерства обороны погибли девять человек, еще 14 получили ранения.

Как сообщил представитель ведомства, все погибшие - гражданские лица, пишет ИТАР-ТАСС.

По уточненным данным, взрывное устройство было приведено в действие экстремистом, который на велосипеде подъехал к воротам министерства. Прилегающие к зданию улицы перекрыты, на месте работают спецслужбы.

Теракт произошел во время визита в Афганистан министра обороны США Чака Хейгела, который прибыл туда 8 марта для встречи с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и командованием Международных сил по содействию безопасности в Афганистане (ИСАФ).

По словам представителя ИСАФ, глава Пентагона во время взрыва находился в другом месте, он не пострадал.

Ответственность уже взяли на себя талибы. Представители экстремистов заявили, что взрыв является "своего рода посланием" Хейгелу.

Напомним, в феврале текущего года, президент Афганистана Хамид Карзай потребовал вывода сил американского спецназа из центральной провинции Вардак, которая представляет большое стратегическое значение для контингента США.