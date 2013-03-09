Ватикан уже назначил дату конклава для выборов нового Папы Римского

12 марта, в Ватикане откроется конклав по избранию нового Папы Римского.

Соответствующее решение было принято на всеобщей конгрегации (совещании) кардиналов Римско-католической церкви, которая прошла вечером 8 марта и в которой приняли участие все 115 кардиналов-выборщиков, сообщает РИА Новости.

Согласно апостолической конституции "Universi Dominici gregis" ("Вся паства Господа"), которую в феврале 1996 года издал Иоанн Павел II, понтифик должен быть избран на собрании кардиналов, возраст каждого из которых не превышает 80 лет.

В настоящее время Кардинальская коллегия насчитывает 208 членов, из которых лишь 117 являются выборщиками.

При этом ожидается, что в мартовском конклаве примут участие 115 кардиналов-выборщиков. В соответствии с особым рескриптом "motu proprio", подписанным Бенедиктом XVI в июне 2007 года, его преемник должен будет набрать не менее двух третей голосов участников конклава.

Ранее официальный представитель Святого престола Федерико Ломбарди не исключил, что уже в Пальмовое воскресенье, которое католики в этом году отмечают 24 марта, Римско-католическая церковь может обрести нового предстоятеля.

Напомним, сейчас в Ватикане действует режим "вакантного престола", начавшийся 28 февраля после того, как 265-й Папа Римским Бенедикт XVI завершил свое служение в качестве понтифика.