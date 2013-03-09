В Калифорнии на пляже обнаружен груз марихуаны на миллион долларов

В Калифорнии американские военные обнаружили на пляже рядом со своей базой груз марихуаны стоимостью в миллион долларов.

Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителей авиабазы Ванденберг, передают Вести.ру.

Военные нашли на пляже перевернутую моторную лодку, выброшенную на берег прибоем, и несколько закопанных в песок мешков для мусора. В них оказалась марихуана.

По версии полиции, контрабандисты, возможно, заблудились и не сразу поняли, что их лодку вынесло к базе ВВС США. Поэтому они решили спрятать груз на пляже и вернуться за ним позже. Полиции и следователям пока не удалось установить подозреваемых.