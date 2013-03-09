В Ватикане установили дымоход для выборов Папы

В Ватикане на крыше Сикстинской капеллы установили трубу, которая белым дымом возвестит об избрании нового Папы Римского.

Медная труба была установлена сегодня, 9 марта, тремя служащими пожарной охраны Ватикана, пишет РИА Новости.

Труба соединена с двумя чугунными печами, которые ранее были установлены в Сикстинской капелле, где будет проходить конклав. По традиции в печах сжигаются бюллетени, которыми члены Кардинальской коллегии голосуют за нового понтифика. Кроме того, дым, идущий из трубы, информирует верующих о том, избран ли новый предстоятель Римско-католической церкви. Если дым черный — голосование пока не принесло результата, если белый — новый Папа избран.

В современной истории папства было несколько случаев, когда по цвету дыма трудно было определить итог голосования. Поэтому на последнем конклаве в 2005 году белый дым, свидетельствовавший об избрании Бенедикта XVI, сопровождался колокольным звоном.

Глава службы печати Святого престола Федерико Ломбарди сообщил, что дым из трубы над Сикстинской капеллой будет идти после утреннего и вечернего голосований, примерно в 12.00 (13.00 по киевскому времени) и в 19.00 (20.00 по киевскому времени). Однако в случае избрания нового понтифика белый дым из трубы можно будет увидеть еще раньше — около 10.30 (11.30 по киевскому времени) или около 17.30 (18.30 по киевскому времени), пояснил официальный представитель Ватикана.

Напомним, Папа Римский Бенедикт XVI вечером 28 февраля добровольно прекратил папское служение, после чего в Ватикане был объявлен режим "вакантного престола". В пятницу члены Кардинальской коллегии подавляющим большинством голосов приняли решение о том, что конклав начнется во вторник 12 марта.

видео: vesti.ru