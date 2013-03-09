На Синае введено чрезвычайное положение

В Египте министерство внутренних дел ввело на Синайском полуострове режим чрезвычайного положения в связи с угрозой нападения со стороны радикальных исламистов.

Представитель МВД объяснил эти меры получением разведданных, свидетельствующих о росте угрозы со стороны исламистов в регионе. В частности, МВД ожидает нападений на расположенные на полуострове полицейские участки. В связи с этим полиция приведена в состояние повышенной готовности, пишет Lenta.ru.

Исламисты уже неоднократно нападали на полицейские участки на Синайском полуострове. Так, летом 2011 года они убили семерых полицейских при штурме их участка. За это преступление 14 участников нападения были впоследствии приговорены к смертной казни. Кроме того, экстремистские группировки регулярно устраивали теракты на газопровод, по которому осуществляются поставки топлива из Египта в Израиль и Иорданию.

После падения режима Хосни Мубарака в феврале 2011 года активность боевиков резко выросла. Самой резонансной их акцией стало нападение в августе 2012 года на КПП на границе Египта с Израилем. Бедуины убили 16 пограничников, а затем угнали две бронемашины и попытались прорваться на них в Израиль, но были ликвидированы.

После этого новые египетские власти начали операцию по зачистке полуострова от террористических группировок. Военные тогда оценили количество боевиков на Синайском полуострове в 120 человек, а экстремистов - примерно в полторы тысячи. Тем не менее полностью восстановить контроль над ситуацией на полуострове властям так и не удалось. В частности, уже в сентябре 2012 года террористы обстреляли штаб-квартиру правительственных сил безопасности.