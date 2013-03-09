В Египте начались массовые беспорядки из-за смертного приговора футбольным фанам

9 марта, в Египте суд подтвердил приговор к смертной казни через повешение 21 обвиняемого в трагедии, произошедшей в феврале 2012 года в городе Порт-Саид.

В тексте приговора значится, что это решение является окончательным, пишет РИА Новости.

Приговор, вынесенный в середине января, утвержден Верховным муфтием Египта.

Футбольные фанаты ''Аль-Ахли'', недовольные оправдательным приговором, подожгли здание Египетского футбольного союза, а также клуб отдыха офицеров полиции, расположенные в одном из самых фешенебельных районов города Замалек. В настоящий момент горящие здания тушат несколько вертолетов сил гражданской обороны страны.

В то же время тысячи жителей Порт-Саида вышли на улицы города, протестуя против приговора судьи в отношении болельщиков местной команды, который они считают ''несправедливым и политизированным''.

По меньшей мере, один человек погиб в ходе массовых акций протеста в столице Египта Каире после оглашения приговора участникам беспорядков после футбольного матча в Порт-Саиде.

Между тем, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер призвал фанатов египетских клубов "Аль-Масри" из Порт-Саида и каирского "Аль-Ахли" прекратить беспорядки.

"Я призываю египетских футбольных болельщиков сохранять спокойствие, - написал в своем микроблоге в Twitter Й.Блаттер. - Насилие не является решением проблем и противоречит духу спорта".

Первый приговор суда, озвученный в январе этого года, вызвал массовые столкновения с полицией в Порт-Саиде. В ходе беспорядков погибло несколько десятков человек, сотни получили ранения.

Столкновения с полицией возобновились на минувшей неделе. Поводом послужило решение МВД о переводе приговоренных к смертной казни по делу о "порт-саидской трагедии"из тюрьмы города в учреждение за пределами города.

Накануне полиция полностью вывела свои части из города. Обеспечение безопасности в Порт-Саиде перешло к армии.

Напомним, в феврале минувшего гола на стадионе Порт-Саида к северу от Каира после матча между местным клубом Аль-Масри и столичным Аль-Ахли произошла массовая драка болельщиков.

В результате беспорядков погибли 74 человека, сотни пострадали. Большинство погибших, возраст многих из которых не превышал 18 лет, стали жертвами давки. По свидетельству очевидцев, под натиском толпы люди падали с трибун с многометровой высоты.