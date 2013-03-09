Первая красавица России вступилась за Pussy Riot

Победительница конкурса красоты "Мисс Россия — 2013" Эльмира Абдразакова назвала слишком строгим приговор Pussy Riot.

Девушка заявила", что участниц панк-группы не стоило сажать в тюрьму за акцию в храме Христа Спасителя, сообщает "Русская служба новостей".

"Я закончила воскресную школу и храм для меня это нечто святое. А устроить такое – для меня это неприемлемо. Но наказание для них всё равно слишком строгое. Возможно, нужно было провести с ними какие-то работы, изменить их мировоззрение", — сказала победительница конкурса "Мисс Россия -2013".

Так называемый панк-молебен Эльмира расценила как "забастовку в церкви". При этом она заметила, что подобные действия для нее совершенно неприемлемы, поскольку она закончила воскресную школу и считает храм святым местом.

"Но наказание для них все равно слишком строгое. Возможно, нужно было провести с ними какие-то работы, изменить их мировоззрение", — сказала девушка.

Напомним, участницы скандальной панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алёхина отбывают в колониях двухлетний срок за хулиганство в храме Христа Спасителя. Екатерине Самуцевич реальный срок заключения был заменён на условный.