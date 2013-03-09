Президент Боливии считает, что Чавеса отравили

9 марта 2013, 21:24

Президент Боливии почти уверен, что Чавес был отравлен — как и Арафат и Боливар.

Президент Боливии Эво Моралес "почти уверен", что умершего лидера Венесуэлы Уго Чавеса отравили.

Венесуэльские власти расследуют все обстоятельства его смерти, сообщает РИА "Новости".

"Наши братья - (вр.и. о. президента Венесуэлы Николас Мадуро) и другие власти Венесуэлы - проведут тщательное расследование, но я почти уверен, что Чавес был отравлен", - заявил Моралес во дворце правительства в Сукре.

По словам боливийского Президента, выступление которого показал латиноамериканский телеканал Telesur, "у империи есть все инструменты для того, чтобы планировать действия по свержению правительств, лидеров, социальных движений, выступающих против капитализма", но когда одержать победу над ними не удается, "империя... берет на себя задачу покончить с жизнью того или иного лидера".

Президент также отметил, что Чавес был "военным с хорошей физической подготовкой", а его служба безопасности действовала всегда эффективно. Боливийский Президент добавил, что, по его мнению, можно также подозревать отравление в случаях смерти палестинского лидера Ясира Арафата и героя борьбы за освобождение Латинской Америки Симона Боливара.

8 марта, Николас Мадуро, выступая в парламенте после принесения президентской присяги, также обратил внимание на то, что болезнь Чавеса развивалась при странных обстоятельствах.

Напомним, Чавес умер 5 марта, в возрасте 58 лет. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Незадолго до смерти Чавес вернулся из Кубы в Каракас, где проходил лечение после последней хирургической операции, перенесенной в декабре 2012 года.

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