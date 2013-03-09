В Нью-Йорке столкнулись два пассажирских лайнера

В Нью-Йорке в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди при выруливании на взлетно-посадочную полосу столкнулись два пассажирских авиалайнера, сообщил представитель воздушной гавани. Пострадавших нет.

"Лайнер американской региональной компании Jet Blue, следовавший во Флориду, остановился на рулежной полосе из-за механических проблем у вывозившего его на взлетную полосу тягача. Здесь в него врезался самолет "Индийских авиалиний", — отметил представитель аэропорта, пишет ИТАР-ТАСС

"В результате столкновения наш самолет получил небольшие повреждения. Все его 150 пассажиров были пересажены на другой борт, но смогли вылететь из Нью-Йорка лишь спустя 3,5 часа", — сообщил представитель "Джет блю" Алекс Хедрик.

Начато расследование происшествия. Представители индийской авиакомпании пока от комментариев воздерживаются

Напомним, 4 марта, в американском штате Нью-Мексико разбился небольшой одномоторный самолет. Четыре человека, в том числе двое детей, находившиеся на борту, погибли.

видео: abclocal.go.com