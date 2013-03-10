В Нигерии боевики казнили иностранных заложников

Исламистская группировка "Ансару" в Нигерии сообщила о казни семерых иностранцев, которые были взяты в заложники в феврале 2013 года на севере страны.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Заявление от имени группировки было опубликовано в субботу, 9 марта, на исламистских сайтах. Боевики также выложили в сеть фото, на которых, как они убеждены, изображен один из погибших заложников.

При этом независимые источники данные о казни заложников из пока не подтвердили.

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Напомним, трое ливанцев, филиппинец, британец, грек и итальянец были похищены боевиками 17 февраля, в городе Джамааре. Все они работали на одной из строительных компаний, работающих в Нигерии.

Ответственность за похищение взяла на себя группировка "Ансару", которая отделилась от исламистской организации "Боко Харам" действующей в этом регионе. Что именно требовали боевики из "Ансару", в сообщениях медиа не уточнялось.

Кроме того, в декабре 2012 года "Ансару" взяла на себя ответственность за похищение на севере Нигерии гражданина Франции, который до сих пор пребывает в плену у боевиков.