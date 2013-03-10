В России в снежных заносах задохнулись семь человек

В Новосибирской области России четыре человека задохнулись в снежных заносах, где были заблокированы в своих автомобилях.

Об этом сообщает МЧС РФ.

Погибшие, предположительно, пережидали в машине сильную пургу. По предварительной версии, печь автомобиля была неисправна, и четверо молодых людей отравились угарным газом.

Аналогичный случай произошел и в Алтайском крае. Тела трех погибших нашли в засыпанном снегом легковом автомобиле, причем проезд к месту происшествия до сих пор затруднен из-за снежных заносов.

Предположительно, трое возвращавшихся с рыбалки мужчин вынуждены были заночевать в салоне машины, которую остановили посреди поля с включенным двигателем.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее на трассе Пермь-Краснокамск из-за сильного снега произошло крупное ДТП, в которое попали несколько десятков автомобилей.

Как выяснилось, одно серьезное ДТП спровоцировало десятки мелких. По предварительным данным, причиной многочисленных аварий стали погодные условия.