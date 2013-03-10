Венесуэла назначила выборы нового президента

Центризбирком Венесуэлы назначил досрочные выборы президента на 14 апреля 2013 года.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Ранее власти Венесуэлы заявляли, что выборы пройдут не позднее, чем через 30 дней после смерти президента Уго Чавеса, скончавшегося 5 марта, но не называли при этом точной даты.

Правящую партию на выборах представит Николас Мадуро, занимавший пост вице-президента и исполнявший обязанности главы государства во время болезни Чавеса.

8 марта Мадуро был приведен к присяге как временный президент.

Венесуэльская оппозиция еще до назначения выборов объявила о выдвижении единого кандидата — губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса. Осенью 2012 года Каприлес уже баллотировался на пост президента, однако тогда уступил Чавесу.

Как сообщал "Главред", Уго Чавес, занимавший пост президента Венесуэлы на протяжении последних 14 лет, скончался 5 марта после тяжелой и продолжительной болезни.

Состояние здоровья Чавеса, болевшего раком, не помешало ему выиграть выборы осенью 2012 года, однако официально заступить в очередной раз на пост президента он так и не успел.

8 марта Мадуро был приведен к присяге как временный президент.