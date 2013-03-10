Подготовкой сирийских повстанцев занимается американский спецназ - СМИ

Подготовкой сирийских повстанцев занимаются американские специалисты на территории соседней Иордании.
Подготовкой сирийских повстанцев занимаются американские специалисты на территории соседней Иордании.
Об этом со ссылкой на немецкий еженедельник "Шпигель" передает ИТАР-ТАСС.
По информации издания, подготовку прошли уже около 200 боевиков.
При этом журналисты не уточнили, наняты ли американские эксперты государственными структурами, или частными охранными фирмами.
В двух лагерях на востоке и юге Иордании в течение ближайших полутора месяцев обучение смогут пройти еще порядка 1,2 тысяч повстанцев "Сирийской свободной армии".
Иорданские спецслужбы сотрудничают с тремя лидерами повстанцев, которые действуют в районе города Дераа на юго-западе Сирии.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее об участии в боевых действиях на территории Сирии иностранных военных неоднократно сообщали западные СМИ.
При этом иностранцы воюют как на стороне повстанцев, так и в правительственных войсках.