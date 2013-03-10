Подготовкой сирийских повстанцев занимается американский спецназ - СМИ

Подготовкой сирийских повстанцев занимаются американские специалисты на территории соседней Иордании.

Об этом со ссылкой на немецкий еженедельник "Шпигель" передает ИТАР-ТАСС.

По информации издания, подготовку прошли уже около 200 боевиков.

При этом журналисты не уточнили, наняты ли американские эксперты государственными структурами, или частными охранными фирмами.

В двух лагерях на востоке и юге Иордании в течение ближайших полутора месяцев обучение смогут пройти еще порядка 1,2 тысяч повстанцев "Сирийской свободной армии".

Иорданские спецслужбы сотрудничают с тремя лидерами повстанцев, которые действуют в районе города Дераа на юго-западе Сирии.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее об участии в боевых действиях на территории Сирии иностранных военных неоднократно сообщали западные СМИ.

При этом иностранцы воюют как на стороне повстанцев, так и в правительственных войсках.