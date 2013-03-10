В Конго нашелся пропавший российский вертолет

В Конго найден российский вертолет Ми-8, с которым ранее была потеряна связь.

Об этом сообщает Lenta.ru.

По некоторым данным, обнаружена была только часть хвоста вертолета, и его принадлежность пропавшему Ми-8 еще предстоит установить.

Объект нашли в труднодоступном районе страны в горных джунглях на высоте около 2700 метров. Хвостовая балка, которая может принадлежать вертолету Ми-8, была обнаружена конголезскими спасателями с воздуха.

Речь идет о вертолете Ми-8АМТ, принадлежащем авиакомпании "ЮТэйр". Он был зафрахтован ООН и выполнял рейс Шабунда-Букау в условиях ливневого дождя.

В последний раз Ми-8 вышел на связь в 10 километрах от аэропорта Букау 9 марта.

На борту вертолета находилось четыре члена экипажа, возможно, также он перевозил и пассажиров.

Судя по всему, все люди, находившиеся на борту, погибли. Гражданами какой страны были члены экипажа, не уточняется.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в Конго неизвестные обстреляли вертолет украинских миротворцев, один военнослужащий был ранен.

Обстрелу подвергся вертолет Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины миссии ООН в Конго.