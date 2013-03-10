Президент Афганистана: США снова ведут переговоры с талибами

Движение "Талибан" возобновило прерванные около года назад переговоры с властями США.

Об этом заявил президент Афганистана Хамид Карзай, передает Lenta.ru.

В свою очередь, представитель "Талибана" Забихулла Муджахид настаивает, что переговоры не возобновились, и сдвигов в этом отношении не предвидится.

По словам Карзая, высокопоставленные руководители "Талибана" и представители США ежедневно проводят встречи в Катаре. Афганские власти всячески пытаются усадить талибов за стол переговоров, Вашингтон также подчеркивал свою приверженность идее политического диалога с движением.

Однако талибы отказались от переговоров, обвиняя американцев в непоследовательности и невнятности заявлений.

"Талибан" категорически опровергает утверждения Карзая", - подчеркнул представитель движения.

Отметим, что власти Афганистана особенно заинтересованы в налаживании отношений с талибами в преддверии вывода из страны сил международной коалиции во главе с США, который должен завершиться к концу 2014 года.

В настоящее время в Афганистане находится американский министр обороны Чак Хейгел.

9 марта к его визиту "Талибан" провел терактаы в Кабуле и городе Хост на востоке страны, в результате которых погибли около двадцати человек.

"Талибан" заявил, что с помощью взрывов демонстрирует свои возможности главе Пентагона.

Между тем, отношения между администрацией Карзая и американцами, которые в скором времени должны уступить афганским силовым структурам ведущую роль в поддержании безопасности в стране, остаются напряженными.

Одной из причин являются обвинения в адрес американских сил специального назначения: Кабул утверждает, что в провинции Вардак спецназ США разрешил сотрудничающим с ним местным жителям прибегать к пыткам и даже убийствам.

В связи с этим Карзай 24 февраля объявил, что американский спецназ должен в течение двух недель покинуть Вардак. Установленный афганским президентом срок истекает 10 марта, но пока непонятно, выполнят ли США его требование.

Со своей стороны, американские военные утверждают, что ни к каким правонарушениям в Вардаке они не причастны.