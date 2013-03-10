Президент Чехии дважды принимал присягу из-за ошибки в тексте

Новоизбранный президент Чехии Милош Земан вынужден был повторно пройти через процедуру подписания текста президентской присяги из-за того, что в первоначальном тексте была обнаружена грамматическая ошибка.

Об этом сообщает ZN.UA.

Как выяснилось, во время торжественной церемонии подписания присяги в ее печатном тексте, в окончании одного из слов, были пропущены две буквы.

Президенту пришлось в присутствии глав палат парламента и главы правительства повторно подписать текст.

"Мы устранили эту ошибку. В присутствии председателя Конституционного суда Чехии, председателя Сената, меня и председателя правительства господин президент снова подписал текст присяги, в котором была устранена грамматическая ошибка", - передает Чешское радио со ссылкой на председателя Палаты депутатов (нижняя палата парламента Чехии).

Напомним, как сообщал "Главред" церемония инаугурации нового президента Чехии прошла в пятницу, 8 марта, в зале Пражского Града, где на общем собрании обеих палат парламента Чехии Милош Земан принес президентскую присягу.

Земан произнес присягу, положив руку на Конституцию, а затем подписал сам текст присяги.

Отмечается, что глава государства принес присягу так, как предписывает Конституция Чехии.