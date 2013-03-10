В России бригады психологов МЧС усилят священниками

В бригады психологов экстренной помощи МЧС РФ войдут православные священники.

Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Теперь российские психологи МЧС будут сообщать обо всех чрезвычайных ситуациях особой группе, состоящей из прошедших спецподготовку священников, сестер милосердия и добровольцев-мирян.

Члены этой группы будут вместе с бригадами психологов МЧС вылетать на место происшествия и работать там в оперативном штабе. Решение было принято главой МЧС Владимиром Пучковым и представителем РПЦ по социальным связям Полиной Юферевой.

Сотрудничать со светскими министерствами Русская православная церковь начала в 1994 году, когда патриарх подписал соответствующий договор с министром обороны Павлом Грачевым. В настоящее время церковь, помимо Минобороны и МЧС, сотрудничает с Государственным антинаркотическим комитетом РФ, МВД РФ и Федеральной службой судебных приставов.

В частности, священники создают при церквях реабилитационные центры для наркоманов и готовят социальных работников для таких центров.

Что касается сотрудничества с судебными приставами, священнослужители читают проповеди о необходимости отдавать долги и объясняют прихожанам, что с церковной точки зрения неплательщики приравниваются к ворам.

Напомним, как сообщалось ранее, настоятель нескольких московских храмов игумен Сергий (Рыбко), известный проповедями в рок-среде и среди "неформалов", выступил с резкой критикой российской оппозиции, назвав участников акций протеста на Болотной площади врагами народа.