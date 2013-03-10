Количество беженцев из Сирии вырастет в три раза - ООН

К концу года число сирийских беженцев увеличится в три раза – до трех миллионов человек.

Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш, передает Lenta.ru.

Комиссар отметил, что количество зарегистрированных беженцев из Сирии уже достигло миллиона человек.

По его словам, с начала года поток беженцев значительно усилился: за последние три месяца страну покинули около 420 тысяч человек.

Большая часть беженцев находится в Ливане – 330 тысяч человек. На десять тысяч беженцев меньше переехали в Иорданию.

Также сирийских беженцев приняли Турция, Ирак, Египет и страны Северной Африки.

При этом в странах, принимающих беженцев, ощущается острая нехватка средств и ресурсов на их размещение.

Напомним, противостояние сторонников и противников сирийского президента Башара Асада началось в марте 2011 года.

Вооруженный конфликт летом 2012 года официально был признан гражданской войной.

По последним данным ООН, за два года противостояния погибли более 70 тысяч человек.

Помимо беженцев, покидающих Сирию, множество жителей вынуждены были покинуть свои дома и переселиться в другие места внутри страны.

По данным на январь 2013 года, их число составляло 2,5 миллиона человек.