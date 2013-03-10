В Баку полиция расстреляла демонстрацию резиновыми пулями

В столице Азербайджана полиция использовала резиновые пули и водометы для разогона демонстрации оппозиции.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Демонстрация в Баку началась без санкции властей и была организована молодежными активистами, которые выступили против небоевых потерь в азербайджанской армии.

Участие в несанкционированной акции приняли примерно пятьсот человек. Манифестанты собрались на бакинской Площади фонтанов.

Поводом для демонстрации стала гибель рядовых Джейхуна Губадова и Сеймура Аллахвердиева, скончавшихся в расположении воинских частей. Министерство обороны называло причиной смерти Губадова сердечный приступ, однако родственники солдата заявляют о его убийстве.

Аллахвердиев, по официальной версии, застрелился, однако его семья также не верит властям.

Демонстрация на Площади фонтанов была организована активистами при помощи социальных сетей. В числе организаторов — оппозиционное молодежное движение "Nida" ("Возглас"), троих участников которого 7 марта задержали по обвинению в подстрекательстве к насилию.

При обысках у Бахтияра Гулиева, Шахина Новрузова и Мамеда Азизова изъяли бутылки с зажигательной смесью, наркотики и крупные суммы денег.

Власти заявили, что "коктейли Молотова" активисты собирались использовать на воскресной демонстрации.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Азербайджан пригрозил войной соседней Армении в случае провала мирных переговоров по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.