Президент ФИФА попросил египетских фанатов прекратить погромы

Президент ФИФА Йозеф Блаттер призвал египетских футбольных болельщиков не прибегать к насилию.

С обращением к фанатам Блаттер обратился через свой блок в Твиттере, его послание было размещено на английском и французском языках.

"Я призываю футбольных фанатов в Египте к спокойствию. Насилие – это никогда не выход, и оно противоречит духу спорта", - говорится в обращении Блаттера.

Напомним, что поводом для массовых беспорядков стало решение каирского суда, который подтвердил смертный приговор для 21 футбольного болельщика. Еще пятеро фигурантов дела приговорены к пожизненному заключению.

Кроме того суд уменьшил для 19 человек назначенные ранее тюремные сроки, а 28 человек были оправданы.

Как сообщал "Главред", драка на футбольном матче с участием клубов "Аль-Масри" из Порт-Саида и "Аль-Ахли" из Каира произошла 1 февраля 2012 года.

Тогда болельщики хозяев - "Аль-Масри" - выбежали на поле и стали избивать игроков "Аль-Ахли". Произошла массовая драка, а затем на выходе со стадиона возникла давка, в которой погибли 73 человека, а ранения получили около тысячи.

Волнения в связи с громким делом происходили в Египте и прежде: в январе для усмирения возмущенных смертными приговорами жителей Порт-Саида в город пришлось ввести войска.

После нового судебного решения взбунтовались и жители Порт-Саида, и болельщики столичного клуба, недовольные оправданием части обвиняемых.

В столице болельщики "Аль-Ахли" подожгли здание Египетской футбольной ассоциации и клуб офицеров полиции. Также отметим, что в деле о драке на стадионе обвиняемыми проходили девять полицейских.

Согласно последнему решению суда двое из них приговорены к пятнадцати годам лишения свободы, а семеро оправданы: это вызвало особое недовольство столичных фанатов.