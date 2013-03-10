Елизавета II подпишет хартию о защите прав геев

Королева Великобритании Елизавета II в понедельник, 11 марта, подпишет хартию о недопустимости любых форм дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации, в странах британского Содружества наций.

Проект документа был одобрен лидерами всех входящих в Содружество стран. Елизавета II подпишет хартию во время официальных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Содружества, которые будут транслироваться в прямом эфире телеканалов. Ожидается, что она выступит с речью, в которой расскажет об этом документе, пишет РИА Новости.

Хартия состоит из 16 пунктов, которые отражают настрой лидеров Содружества избавляться от жестких законов, направленных против сексуальных меньшинств, а также бороться с ущемлением прав женщин и расовой дискриминацией.

"Мы решительно выступаем против любой формы дискриминации, будь то по половому признаку, цвету кожи и расе, религиозным воззрениям, политическим убеждениям или другим основаниям", — говорится в документе.

Эксперты уже называют хартию "одной из самых противоречивых деклараций" за 61 год правления Елизаветы. Это первый случай, когда королева, пусть и косвенно, высказывается в поддержку прав сексуальных меньшинств. Однако, де-факто, она лишь подписывает решение, принятое всем Содружеством. Как подчеркивают представители Елизаветы II, она "не имеет личной точки зрения на подобные вопросы".

Напомним, в феврале текущего года палата общин парламента Соединенного Королевства проголосовала за проект закона об однополых браках.