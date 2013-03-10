В 60 городах Испании прошли многотысячные акции протеста

В Испании в 60 городах сегодня прошли многотысячные манифестации против экономической политики правительства консервативной Народной партии.

Организаторами демонстраций стали около 150 общественных движений, профсоюзов, объединяющих сотрудников полиции, работников автомобильной промышленности, телевидения, сферы строительства, здравоохранения и других. Акции поддержали левые политические партии, включая Испанскую социалистическую рабочую партию, пишет ИТАР-ТАСС.

Как заявил генеральный секретарь Всеобщего союза трудящихся Кандидо Мендес, "проводимая правительством Мариано Рахоя политика сокращения ассигнований на социальные нужды ведет к дальнейшему росту безработицы и снижению уровня жизни испанских граждан". "Поэтому мы требуем от правительства изменения экономического курса на благо трудящихся, а не банкиров", – подчеркнул он.

Прошедшие в Испании манифестации, в которых участвовали десятки тысяч человек, стали составной частью объявленных Европейской конфедерацией профсоюзов на 13 и 14 марта дней борьбы против ухудшения экономического положения граждан стран ЕС.

Как известно, безработица в еврозоне установила новый рекорд в 11,8 процента в ноябре 2012 года. По сравнению с тем же месяцем 2011 года доля безработных выросла на 1,2 процентного пункта.

Самый большой прирост за год пережили южноевропейские страны - Греция, Испания,Кипр и Португалия. В ноябре безработица в Испании достигла 26,6 процента - на 3,2 процентного пункта больше, чем годом ранее.