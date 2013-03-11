Оппозиционный лидер Венесуэлы заявил, что будет бороться за пост президента

Оппозиционный лидер Венесуэлы, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес заявил, что будет бороться за пост президента страны на предстоящих выборах 14 апреля.

"Как мы можем не бороться? Я буду бороться вместе со всеми вами, я не дам тебе свободной дороги, Николас, ты должен будешь победить меня по голосам", - сказал Каприлес, пишет РИА Новости.

Как сообщается, официально зарегистрировать свою кандидатуру Каприлес намерен сегодня,11 марта, когда закончится траур по умершему президенту Уго Чавесу.

Лидер оппозиции раскритиковал власти Венесуэлы, которые, по его мнению, как раз не соблюли траур и уже начали предвыборную кампанию Мадуро. Каприлес добавил, что Мадуро все последние месяцы обманывал население страны относительно ситуации со здоровьем Чавеса.

Напомним, президент Венесуэлы Уго Чавес скончался 5 марта. В течение почти двух лет Чавес боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Незадолго до смерти Чавес вернулся в Каракас из Гаваны, где проходил лечение после последней хирургической операции.

Руководство страны планирует поместить забальзамированное тело Чавеса в стеклянный саркофаг в здании военного музея в Каракасе.