В Японии вспоминают жертв разрушительного землетрясения

11 марта 2013, 08:21

На протяжении минувшей недели вся Япония уже вспоминала о национальной трагедии, которая стала крупнейшей за всю послевоенную историю страны.

  • В Японии вспоминают жертв разрушительного землетрясения фото: EPA/UPG
  • В Японии вспоминают жертв разрушительного землетрясения фото: EPA/UPG
  • В Японии вспоминают жертв разрушительного землетрясения фото: EPA/UPG
  • В Японии вспоминают жертв разрушительного землетрясения фото: EPA/UPG

Ровно два года назад разрушительные землетрясение и цунами опустошили северо-восточное побережье Японии и вызвали аварию на АЭС "Фукусима-1". Траурные мероприятия, посвященные памяти жертв стихийного бедствия, пройдут в понедельник по всей стране.

В основной церемонии, которая состоится в Токио, примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и все члены его кабинета. Минута молчания будет объявлена в 14:46 по местному времени (09:46 по Москве) — в тот момент, когда 11 марта 2011 года страну сотряс первый подземный толчок, пишет ИТАР-ТАСС. 

На протяжении минувшей недели вся Япония уже вспоминала о национальной трагедии, которая стала крупнейшей за всю послевоенную историю страны. Большую часть эфира национальных телеканалов заняли специальные передачи с рассказами о переживших удар стихии людях, о судьбах беженцев и о жизни пострадавших районов. Восстановительные работы там все еще далеки от завершения и, по оценкам местных властей, могут занять от 3 до 15 лет.

Среди основных проблем — медленное обновление разрушенной инфраструктуры и сильный отток населения. После стихийного бедствия уже более 72 тысяч человек предпочли покинуть три наиболее сильно пострадавшие префектуры — Мияги, Фукусиму и Ивате. Многие из оставшихся испытывают проблемы психологического характера. "Уже прошло два года, но я никак не могу понять, что мне делать дальше", — рассказал газете Asahi 38-летний Кэндзи Сакураи из города Натори в префектуре Мияги, потерявший жену и двух дочерей.

В ряде школ пострадавших районов прошли выпускные мероприятия, на которых дипломы об окончании среднего образования посмертно присудили десятиклассникам 2011 года, ставшим жертвами цунами. На церемониях родители и одноклассники погибших не могли сдержать слез. "Я хотела бы, чтобы моя внучка знала — она закончила школу сегодня, вместе со своими друзьями", — рассказала бабушка одной из жертв трагедии.

В городе Рикудзэнтаката (префектура Ивате) на побережье Тихого океана торжественно установили памятник "дереву надежды" — огромной сосне, которая чудом устояла после удара цунами и стала для миллионов японцев символом восстановления страны. К сожалению, 27-метровое дерево высохло и в любой момент могло рухнуть, поэтому местные жители решили заменить его на точную копию, изготовленную из пластика и полимерных материалов. "Оно будет придавать нам сил", — сказал журналистам один из жителей Рикудзэнтакаты, организатор движения за сохранение дерева Есихиса Судзуки.

Подземный толчок магнитудой 9,0 в Тихом океане у северо-восточного побережья основного японского острова Хонсю стал причиной многочисленных разрушений и вызвал волну цунами, высота которой на отдельных участках достигала 40 метров. Стихия уничтожила целые города, а также вызвала аварию на АЭС "Фукусима-1", которая, в свою очередь, привела к загрязнению обширных территорий радиоактивными веществами. Согласно последним данным, жертвами трагедии 11 марта 2011 года в Японии стали 15881 человек. Еще 2668 до сих пор числятся пропавшими без вести. 

видео: vesti.ru

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жертвы годовщина Япония землетрясение
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