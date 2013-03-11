Эксперт назвал сильнейших кандидатов на выборах Папы Римского

Эксперт, информированный в ватиканских делах, Андреа Торниелли назвал итальянского кардинала Анджело Скола и бразильского кардинала Одило Шерера самыми сильными кандидатами на будущем конклаве.

По его словам, в настоящее время кардиналы из разных групп пытаются понять, у кого из них наиболее высокие шансы получить большинство и стать самым сильным кандидатом, пишет РИА Новости.

Архиепископа Милана Анджело Скола эксперт назвал твердым кандидатом на папский престол. Вероятно, что уже в первом туре он наберет значительное количество голосов. Фаворитами первого тура из той же группы эксперт выбрал американского кардинала Тимоти Долана и канадского кардинала Марка Уэлле. К кандидатам "второго эшелона" в этой же группе эксперт относит венгерского кардинала Петера Эрдэ и американского кардинала Шона Мэлли.

Стоит отметить, что по сравнению с 2005 годом, где был один явный фаворит, перед нынешним конклавом гораздо больше неопределенности. Эксперт прогнозирует, что принцип голосования "за своего", то есть по национальному признаку сейчас будет играть минимальную роль. Границы между кардиналами пролягут в видении будущего Римо-Католической Церкви и ее реформирования.

Группе, лидером которой может стать кардинал Скола, по мнению эксперта, противостоит другая, где большинство голосов пророчат бразильском кардиналу Одило Шереру, который имеет большой опыт работы в Римской курии, а также является членом наблюдательного совета Банка Ватикана. Кардиналы, которые работают в Ватикане, скорее всего, будут голосовать за него, подчеркивает Торниелли. Во "втором эшелоне" этой группы - глава Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази, которому могут отдать голоса кардиналы, близкие к госсекретарю Ватикана Тарчизио Бертоне.

Как известно, в Ватикане уже установили специальный дымоход, который известит об избрании нового Папы Римского. Уже прибыли 115 кардиналов, которые примут участие в конклаве, чтобы выбрать Понтифика.