Из-за забастовки в Германии отменили более 160 авиарейсов

В международном аэропорту Дюссельдорфа из-за очередной забастовки работников служб безопасности отменено более 160 рейсов.

Об этом сообщила администрация аэропорта, передает УКРИНФОРМ.

"Из-за забастовки работников служб безопасности сегодня здесь отменено свыше 160 авиарейсов - почти треть из 600 взлетов и посадок, которые должны были состояться по графику", - заявил спикер аэропорта.

По его словам в акции, которая продолжится в течение всего дня, участвуют работники аэродрома, ответственные за контроль пассажиров и багажа. Это приводит к несколькочасовой задержке на пунктах пропуска.

Как известно, около 34 тыс. работников служб безопасности требуют от руководства западногерманских аэропортов повышения заработной платы на 30%. Работодатели, однако, соглашаются только на 9%. С января этого года профсоюзом было проведено уже 12 забастовок, в том числе в аэропортах Кельна, Бонна и Гамбурга.