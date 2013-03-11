В Москве арестовали одного из главных врагов Деда Хасана

В Москве арестован криминальный авторитет, являющийся противником клана убитого в середине января Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан.

Лаша Нижарадзе входил в криминальный клан, противостоявший воровскому сообществу Аслана Усояна (Деда Хасана), убитого в январе 2013 года. Как сообщают СМИ, Нижарадзе является ближайшим подручным одного из главных врагов Деда Хасана Джемала Микеладзе, которого называют одним из возможных заказчиков убийства Аслана Усояна. В криминальном мире он известен под прозвищем Лаша Цхалтубский или Лаша Сумасшедший.

Как сообщил источник в МВД, есть вероятность присутствия Нижарадзе на крупнейшей "воровской сходке", прошедшей в ОАЭ в конце 2012 года, где были "коронованы" 16 челове, пишет РИА Новости.

Ранее Нижарадзе находился под административным надзором. Ему было запрещено передвигаться за пределы города Димитрова Московской области и находиться в ночное время суток где-либо, кроме своей квартиры.

Представитель главка рассказал, что Нагатинским судом Москвы избрана мера пресечения в виде ареста в отношении "вора в законе" Лаши Нижарадзе по кличке Лаша Цхалтубский. У задержанного в минувший понедельник Нижарадзе было обнаружено 17 граммов гашиша.