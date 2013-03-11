В Китае обнаружены секретные деньги Ким Чен Ына

США и Южная Корея обнаружили в Китае секретные счета лидера КНДР Ким Чен Ына, на которых хранятся сотни миллионов долларов.
Об этом сообщил анонимный источник в руководстве Южной Кореи, передает Lenta.ru.
По словам источника, счета были открыты в банках Шанхая, а также в других регионах Китая. Для обнаружения этих денег американским и южнокорейским чиновникам потребовались несколько лет.
Счета зарегистрированы на подставных лиц, а в реальности используются КНДР. Некоторые из них были открыты еще во времена правления предыдущего руководителя Северной Кореи — Ким Чен Ира.
Эти счета не попали под действие санкций, которые были наложены в отношении КНДР Советом безопасности ООН в четверг, 7 марта. Южная Корея и США якобы просили Китай заморозить их, однако Пекин отказался.
По словам источника, это объясняется тем, что КНР в реальности пока не хочет наносить удар по "ахиллесовой пяте" Северной Кореи.
Напомним, как сообщал "Главред", новые санкции в отношении Пхеньяна были введены Советом Безопасности ООН после того, как в феврале 2013 года КНДР провела третьи в своей истории ядерные испытания. Теперь финансовые операции северокорейских банков могут быть блокированы.
Кроме того, в "черные списки" людей и компаний, на которые наложены санкции в связи с их причастностью к ядерной программе, добавили трех человек и две организации из КНДР.
Через несколько часов после того, как в ООН были приняты новые санкции, КНДР объявила о расторжении договора о ненападении с Южной Кореей. Было аннулировало совместное заявление о денуклеаризации Корейского полуострова, а также ликвидирована прямая линия телефонной связи между Пхеньяном и Сеулом.