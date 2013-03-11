Оппозиционера Развозжаева этапировали из Иркутска в неизвестном направлении

Российского оппозиционера, активиста "Левого фронта" Леонида Развозжаева увезли из иркутского СИЗО, где он содержался с декабря. Куда именно отправили активиста, неизвестно.

В региональном управлении ФСИН отказались сообщить, куда именно увезли оппозиционера, пишет ВВС.

В середине февраля стало известно, что следствие согласилось этапировать Развозжаева обратно в Москву. Ранее управление ФСИН по Иркутской области заявило, что по медицинским показателям оппозиционер готов к транспортировке.

Как известно, Леонида Развозжаева привезли в Иркутск в декабре для проведения следственных мероприятий по делу о разбое, совершенном в Ангарске в 1997 году. Это дело в отношении Развозжаева было закрыто за истечением срока давности 24 января, но активиста не отправили обратно, так как он жаловался на здоровье.

Активист Леонид Развозжаев был задержан в октябре 2012 года. Он проходит обвиняемым по объединенному делу оппозиции. Его вместе с Сергеем Удальцовым и Константином Лебедевым обвиняют в подготовке массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая на деньги грузинского политика Гиви Таргамадзе.

Также Развозжаев, помимо прочего, подозревается в незаконном пересечении российско-украинской границы и ложном доносе.