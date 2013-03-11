Украинская журналистка сбежала из плена в Сирии – СМИ

Украинская гражданка и журналистка Анхар Кочнева сбежала от сирийских боевиков и сейчас находится в безопасности. После долгих блужданий в горах она вышла на людей, которые помогли ей добраться до Дамаска.

Об этом со ссылкой на мужа Кочневой сообщает RT.com.

Женщина смогла самостоятельно выбраться из дома, где ее удерживали боевики. Женщина скрылась от преследователей в горах и прошла более 15 километров. После странствий ей удалось найти "правильных людей", которые помогли ей добраться до территории, контролируемой войсками правительства, сообщает муж бывшей сирийской пленницы.

Журналистка Кочнева, живущая и работающая в Сирии, перестала выходить на связь с коллегами и близкими в октябре 2012 года. В начале ноября в интернете появилось видеообращение журналистки, где она объяснила, что ее похитили сирийские повстанцы и сейчас она находится в городе Хомс. В ноябре 2012 года похитители сообщили о намерении казнить журналистку, если за нее не внесут выкуп в размере 50 млн долл.

Кочнева сотрудничала с целым рядом российских и украинских изданий и телеканалов, в том числе с RT, и предоставляла материалы о Сирии. Она также активно выступала в поддержку режима Башара Асада, критически отзывалась о действиях повстанцев и часто получала угрозы в свой адрес.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце декабря 2012 года боевики сообщили, что откладывают казнь Анхар Кочневой. Они ожидали, что Украина выполнит их требования, однако о выполнении требований боевиков не сообщалось.