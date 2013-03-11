Западные СМИ рассказали о подмене гроба Чавеса

После похорон президента Венесуэлы Уго Чавеса мировые СМИ продолжают развивать тему причин и времени его смерти. При этом даже заговорили о том, что команданте умер на Кубе, а траурная процессия была организована с пустым гробом.

Об этом со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera сообщает InoPressa.

"Как говорят в госпитале, Чавес в свои последние часы мучился в агонии. Но это неправда. Чавес умер несколько дней назад на Кубе, потом была организована траурная процессия с пустым гробом", пишет итальянская газета.

Об этом же 8 марта написала и испанская газета АВС, сославшись на военные источники. Напомним, по официальной версии, Чавес скончался 5 марта в 16:25 по местному времени. А 6 марта началась трехдневная церемония прощания с участием тысяч плачущих жителей страны.

Так вот АВС написала, что на самом деле Чавес скончался гораздо раньше объявленного часа, и не в Каракасе, а в Гаване. Только в ночь на 6 марта его тело якобы тайно доставили в столицу Венесуэлы, а по улицам ради безопасности везли пустой гроб. "Подмена" гробов будто бы была проведена в подвале Военной академии в Каракасе, вдали от телекамер. Власти руководствовались еще и тем, что тело покойного нельзя было столько часов держать на жаре.

Таким образом, на платформе катафалка все время был "пустой" гроб, утверждает газета. А настоящий, с телом Чавеса, появился уже намного позже - на плечах военных и других представителей властей. "Замена" произошла во время небольшой паузы, когда телесъемка прекратилась под предлогом того, что гроб после процессии нужно "привести в порядок" - убрать цветы и предметы, оставленные прощавшимися, и поправить натянутый сверху флаг.

Венесуэльское телевидение не показало гроб вблизи, когда он был открыт для публичного прощания. Вместе с тем очевидцы рассказали, что лицо покойного казалось слегка раздувшимся, и он был без волос. Иными словами, фотографии с якобы выздоравливавшим Чавесом, распространенные правительством в середине февраля, судя по всему, были фальшивкой.

Ранее "Главред" сообщал, что на церемонию прощания с Чавесом прибыли многие мировые лидеры, в том числе президент Беларуси Александр Лукашенко, который плакал у гроба команданте (ВИДЕО).