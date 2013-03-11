Во время выборов Папы Ватикан будет глушить мобильную связь

На территории Ватикана по распоряжению властей началась установка специального оборудования для глушения сигналов мобильной связи на территории Сикстинской капеллы, где собирается конклав кардиналов для выборов нового Папы Римского.

Об этом сообщает NBC News.

Кроме того, технический и обслуживающий персонал, который будет находиться в капелле во время избрания нового Папы, заставили поклясться в соблюдении секретности.

Ожидается, что в помещениях, где кардиналы и слуги будут спать, не будет никаких устройств связи.

Службы безопасности Ватикана также установят специальные системы, которые не позволят работать в капелле электронным "жучкам" различных типов.

Настолько строгие меры безопасности были продиктованы традицией: никто не должен знать о дебатах кардиналов по выборам нового папы Римского. За соблюдением тайны следят настолько строго, что ее раскрытие (кто бы за ним не стоял) карается отлучением от церкви.

Во избежание любых контактов с внешним миром, кардиналов будут возить в капеллу на автобусе, хотя она расположена всего в 750 метрах от гостевой резиденции Санта Мария – места ночлега католических иерархов.

Всего в выборах понтифика примут участие 115 кардиналов со всего мира. На свое первое заседание конклав соберется 12 марта.

Напомним, как сообщал "Главред", прежний понтифик – Бенедикт XVI (в миру – Йозеф Ратцингер) отрекся от престола в феврале 2013 года.

Свое решение он объяснил преклонным возрастом и плохим здоровьем.