Новая стрельба в США, ранены 11 человек

В ночь на понедельник, 11 марта, в столице США Вашингтоне неизвестные злоумышленники устроили стрельбу, в результате которой были ранены 11 человек.

Об этом со ссылкой на телеканал NBC сообщает Интерфакс.ru.

По информации телеканала, пассажиры автомобиля BMW открыли огонь по людям, стоявшим близ одного из зданий. Большинство людей получили легкие ранения. Один мужчина получил тяжелое ранение в спину.

В то же время, как сообщает Washington Post, стрельба велась сразу из двух автомобилей.

По данным полиции, злоумышленники открыли стрельбу в 02.45 по местному времени (08.45 пор Киеву).

Все пострадавшие, скорее всего, выживут, передает телеканал. Причины нападения пока неизвестны. Полиция проводит расследование.

По предварительной версии, стрельбу могла спровоцировать ссора между двумя компаниями, которая возникла в помещении расположенного поблизости ночного клуба, закрывшегося за 15 минут до инцидента.

Ранее "Главред" сообщал, что в декабре 20120-го 20-летний Адам Ланза устроил бойню в начальной школе в Ньютауне (штат Коннектикут). Погибли 20 детей и шестеро взрослых.

фото: washingtonpost.com