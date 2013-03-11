Накануне выборов нового Папы Римского кардиналов отпустили помолиться

Накануне собрания в Ватикане конклава по выборам нового Папы Римского вместо ушедшего с престола Бенедикта XVI, кардиналов отпустили помолиться.

Для этого были задействованы все римские церкви, сообщают Вести.ru.

Анжело Скола причащал римлян в Церкви святых апостолов. Бразилец Шерер проповедовал на Квиринальском холме.

Итальянец Анжело Скола, за которого, по слухам, — не две трети, но уже половина кардиналов, — номер один и во всех букмекерских конторах. Туксон из Ганы — второй, Бертоне — третий. Обожающие лотереи европейцы уже потратили на ставки миллионы евро.

Кроме того, сегодня кардиналы встретились для того, чтобы уладить последние формальности. Теперь у них есть немного времени, чтобы заняться своими делами. Во вторник, 12 февараля, они приступят к выборам нового папы.

Ложу, где избранный понтифик первый раз покажется людям, уже укрыли красным бархатом. Сикстинская капелла готова. Труба скоро пустит желтый (пробный) дым.

Ранее "Главред" сообщал, что технический и обслуживающий персонал, который будет находиться в капелле во время избрания нового Папы, заставили поклясться в соблюдении секретности.

фото: EPA/UPG