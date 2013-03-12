Стрельба в Вашингтоне: число пострадавших возросло до 13 человек

Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы, открытой практически в самом центре столицы США – Вашингтоне

Такие обновленные данные приводят представители городских властей, ранее сообщалось об 11 пострадавших, пишут Вести.ру.

По словам шефа управления полиции города Кэти Ланир, один из раненых находится в критическом состоянии, угрозы жизни других пострадавших нет. Правоохранительные органы изучают записи с городских камер наблюдения, а также опрашивают многочисленных свидетелей произошедшего с целью установить личности преступников. Мотивы злоумышленников по-прежнему неизвестны.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 марта примерно в 02:45 по местному времени (09:45 по киевскому) недалеко от здания Конгресса США. Группа людей собралась у входа в жилой дом для малоимущих граждан. Их обстреляли неизвестные из двух промчавшихся по улице автомобилей.

Район, в котором произошла стрельба, в последние годы активно застраивается. Он находится в непосредственной близости от неблагополучных кварталов Вашингтона. В октябре 2012 года на этом месте уже расстреливали людей – тогда были ранены семь человек.