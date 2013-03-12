Сегодня в Ватикане начнутся выборы нового Папы Римского

12 марта 2013, 07:47

Если Папа не будет избран сегодня, в последующие сутки голосование будет проходить четыре раза в день.

Сегодня, 12 марта, в Ватикане начнется заседание конклава кардиналов, которому предстоит выбрать нового главу римско-католической церкви. Сколько времени для этого понадобится выборщикам и кто из 115 кардиналов займет папский престол, с уверенностью сказать не может никто. Можно лишь утверждать, что борьба за Святой престол развернется между консерваторами и реформаторами.

Согласно канонам римско-католической церкви, в выборах Папы Римского принимают участие кардиналы моложе 80 лет. На конклав, который по традиции пройдет в Сикстинской капелле, прибыло 115 кардиналов-выборщиков, которым и предстоит избрать 266-го первосвященника Рима. Для победы в выборах кандидату надо набрать две трети голосов. После каждого голосования бюллетени сжигаются в специальной печи с добавлением веществ, окрашивающих дым в черный или белый цвет. Появление белого дыма из трубы над Сикстинской капеллой означает, что новый Папа избран, пишет Коммерсантъ-Украина.

Если Папа не будет избран сегодня, в последующие сутки голосование будет проходить четыре раза в день. Официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди сообщил, что дым из трубы будет выходить после утреннего и вечернего голосований, примерно в 12.00 (13.00 по киевскому времени) и в 19.00 (20.00).

Ватикан никогда не комментирует предстоящие выборы Папы и не делает прогнозов. Впрочем, по прогнозам аналитиков, борьба за Святой престол развернется между крылом консерваторов и реформаторов. Отличие заключаются в том, что последние настаивают на необходимости проведения ряда преобразований, в частности реформы церковного аппарата. Негласно во главе консерваторов стоит архиепископ Милана, известный теолог Анджело Скола.

"Папа Бенедикт XVI не ушел, если бы не был уверен, что новый понтифик будет избран быстро,— считает член редколлегии издания "Католическая энциклопедия" Игорь Баранов.— Я думаю, что Бенедикт XVI предполагает, что новым Папой станет его соратник, близкий ему по духу".

По мнению господина Баранова, таким человеком и является Анджело Скола. "Однозначного фаворита у реформаторов сейчас нет, им может стать в ходе выборов любой американский кардинал",— считает эксперт. С прогнозами  Баранова согласен итальянский эксперт Андреа Торниелли, который также назвал Анджело Сколу самым вероятным кандидатом на папский престол. По его мнению, Анджело Сколе будет противостоять бразильский кардинал Одилу Шерер.

"Вполне возможно, в итоге будет достигнут компромисс между консерваторами и реформаторами по кандидатуре папы,— считает эксперт.— Папой выберут Сколу, а госсекретарем сделают кардинала из Америки или Африки". При этом он исключает, что папский престол может занять африканец. "Несмотря на то, что африканский континент бурно развивается с католической точки зрения, Папа-африканец не будет обладать тем влиянием, которым обладают европейцы",— убежден эксперт. По его мнению, выборы нового главы римско-католической церкви не будут долгими и продлятся два-три дня.

Напомним, сейчас в Ватикане действует режим "вакантного престола", начавшийся 28 февраля после того, как 265-й Папа Римским Бенедикт XVI завершил свое служение в качестве понтифика.

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