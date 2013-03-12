В США разбился самолет-разведчик: экипаж погиб

В США на востоке штата Вашингтон разбился самолет ВМС. На борту И-эй-6-би "Проулер" (EA-6B Prowler), предназначенного для ведения радиоэлектронной борьбы и разведки, находился экипаж в составе трех человек. Надежд на то, что им удалось выжить, нет, сообщил шериф округа Линкольн Уэйд Магерс.

Катастрофа произошла приблизительно в 09:00 (18:00 по киевскому времени). Для выяснения обстоятельств случившегося на место крушения вылетела группа экспертов Национального управления по безопасности на транспорте, передает ИТАР-ТАСС.

В небе над восточной частью штата Вашингтон регулярно проводятся военно-воздушные учения и тренировки. Разбившийся самолет был приписан к эскадрилье ВМС "Викинги", состав которой занимается обучением и подготовкой начинающих летчиков. Дислоцирован на базе на острове Уидби.

"Проулер" разработан американской компанией "Нортроп- Грумман" и поступил на вооружение ВМС США в 1970 году. Эти самолеты применялись в ходе ряда конфликтов, включая во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

По оценке экспертов, до сих пор ни один И-эй-6-би "Проулер" не разбился во время выполнения боевого задания.