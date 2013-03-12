Ким Чен Ын пригрозил уничтожить южнокорейский остров

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в случае усугубления конфликта на Корейском полуострове Пхеньян в первую очередь нанесет удар по южнокорейскому острову Пэннендо, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи.

Данное заявление, в котором говорится, что этот остров является приоритетной целью для удара Пхеньяна, Ким Чен Ын сделал в ходе осмотра артиллерийских частей КНДР, пишет Интерфакс.

"Он поручил командующему сделать снимки вражеских войск, охваченных огнем во время сражения (за остров Пэннендо - ред.), и отправить их верховному командованию", - говорится в сообщении ЦТАК.

"Как только будет дан соответствующий приказ, вы должны переломить туловища безумных врагов, сломать им шеи, показав им, таким образом, что такое настоящая война", - также говорится в сообщении.

Напомним, Совбез ООН единогласно одобрили в четверг проект резолюции по КНДР. Этот проект предусматривает ужесточение санкций против Северной Кореи.

1 марта 2013 года южнокорейские и американские войска начали ежегодные крупномасштабные совместные учения Foal Eagle на Корейском полуострове. Учения продлятся в период до 30 апреля.