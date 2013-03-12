Украинская журналистка, сбежавшая из плена, пока не собирается покидать Сирию

Украинская журналистка Анхар Кочнева, сбежавшая из плена, покинет Сирию после восстановления документов и объяснения с местными властями.

Об этом сообщил родственник журналистки Дмитрий Астафуров, пишет Интерфакс-Украина.

"Домой она собирается, но пока улаживает вопросы с сирийскими властями. Кроме того, ей необходимо восстановить документы", - уточнил он.

По его словам, МИД Украины пообещал содействовать в решении вопросов, связанных с оформлением документов.

Куда именно отправится Кочнева, родственник не уточнил, поскольку в Одессе находится ее мама, а в Москве - ребенок. Поэтому, по его словам, пока непонятно, куда она поедет.

Напомним, Кочневу похитили боевики оппозиционной военизированной группировки Сирийской свободной армии осенью 2012 года.

В начале ноября в интернете появилось видеообращение журналистки, где она объяснила, что ее похитили сирийские повстанцы и сейчас она находится в городе Хомс. В ноябре 2012 года похитители сообщили о намерении казнить журналистку, если за нее не внесут выкуп в размере 50 млн долл.

11 марта 2013 года появилась информация о том, что украинской журналистке Анхар Кочневой удалось сбежать из плена сирийских боевиков. Сейчас она находится в безопасности.