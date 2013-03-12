В Ватикане усилили меры безопасности: закрасили окна белой краской

Сегодня, 12 марта, в Ватикане начнет работу конклав кардиналов, которым предстоит проголосовать и выбрать нового Папу Римского.

Чтобы не допустить утечки в прессу имени новоизбранного понтифика, Ватикан усилил меры безопасности, пишет Интерфакс со ссылкой на канадскую газету Globe and Mail.

В частности, окна помещений, где будут находиться кардиналы во время конклава, закрашены белой краской, чтобы фотографы не могли ничего снять. А во всех помещениях, где будут находиться кардиналы, установлены замаскированные специальные устройства, которые не дадут никому из его участников использовать средства для связи с внешним миром.

Еще одной мерой предосторожности стала угроза отлучения от Церкви каждого, кто сообщит прессе "что-нибудь лишнее".

По данным газеты, усиление мер безопасности связано в первую очередь с тем, что во время конклава в 2005 году, когда папой стал Йозеф Рацингер (Бенедикт XVI), немецкий кардинал сообщил немецкому телевидению имя нового понтифика до официального объявления.

Напомним, сегодня в 10:00 по местному времени (11:00 по киевскому) в соборе святого Петра декан коллегии кардиналов Анджело Содано совершит специальную мессуPro Eligendo Pontefice, после чего все 115 кардиналов, которым предстоит принять участие в выборах, направятся в Сикстинскую капеллу. Ровно в 16:30 (17:30 по киевскому) кардиналы примут присягу и начнут свое первое заседание.

Как сообщалось, 28 февраля Папа Римский Бенедикт XVI добровольно отрекся от папского престола, после чего в Ватикане был объявлен режим "вакантного престола". Этот случай стал первым за более чем 1600 лет папства добровольным отречением главы католиков.