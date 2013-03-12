В Ватикане молятся за избрание нового Папы Римского

В Ватикане идет месса, традиционно предшествующая конклаву по избранию нового Папы Римского вместо отрекшегося от престола Бенедикта XVI.

В соборе Святого Петра находятся как кардиналы-выборщики, так и те, кому из-за возрастных ограничений не разрешается участвовать в конклаве, сообщают Вести.ru.

По оценкам итальянских журналистов, на площади Святого Петра перед мессой собралось не менее 70 тысяч верующих. Ранее официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди заверил, что все желающие смогут свободно попасть внутрь собора для участия в мессе.

Ранее "Главред" сообщал, что в Ватикане принимаются беспрецедентные меры безопасности с целью обеспечения секретности выборов нового Папы. Там включили "глушилки" мобильной связи и закрасили окна белой краской.

Фото: EPA/UPG