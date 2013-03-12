Названы фавориты на выборах Папы Римского

12 марта 2013, 14:50

Результат выборов Папы Римского совершенно непредсказуем, однако четверо фаворитов уже есть.

  • Результат конклава непредсказуем ЕРА / UPG
  • Результат конклава непредсказуем ЕРА / UPG
  • Результат конклава непредсказуем ЕРА / UPG
  • Результат конклава непредсказуем ЕРА / UPG
  • Результат конклава непредсказуем ЕРА / UPG
  • Результат конклава непредсказуем ЕРА / UPG
  • Результат конклава непредсказуем ЕРА / UPG

Результат конклава кардиналов по выборам Папы Римского совершенно непредсказуем, однако СМИ все же назвали фаворитов на престол.

Прогноз результата выборов, которые начнутся сегодня, 12 марта, в 17:30 по Киеву, дала итальянская газета Corriere della Sera, передает InoPressa.ru.

Журналисты отметили, что выборы могут преподнести сюрпризы, а существующие правила кардиналами могут не выполняться. Кроме того, газета припомнила и правило, которое гласит: "кто входит на конклав фаворитом, выходит кардиналом".

По существующим правилам, 12 марта состоится одно голосование, 13 марта – четыре, на следующий день утром – еще два. Если и тогда над Сикстинской капеллой не появится белый дым, который означает избрание нового Папы, шансы аутсайдеров увеличатся.

На первых 5-7 голосованиях будут звучать имена четырех фаворитов: 70-летнего кардинала из Милана Анджело Скола, который пользующется поддержкой европейцев, канадца Марк Уэлле, один из трех кардиналов из США – Тимоти Долан, Шон О'Мэлли и Дональд Уэрл, а также бразильский иерарх Одило Педро Шерер.

Главное и самое важное новшество нынешних выборов по сравнению с конклавом 2005 года заключается в том, что не слишком сильную кандидатуру заблокировать стало проще.

Как известно, в голосованиях примут участие 115 кардиналов-выборщиков, а для избрания Папы необходимо две трети голосов, то есть положительный выбор 77 кардиналов.

Это правило было введено в июне 2007 года рескриптом Бенедикта XVI "motu proprio" ("по собственной инициативе").

Ранее было достаточно половины голосов плюс еще 1 голос. В то же время журналисты отмечают, что выборы не продляться дольше 11 дней, однако правило двух третей имеет психологическую важность: кто хочет заблокировать кандидатуру, знает, что это можно будет сделать.

Накануне один из кардиналов заявил: "Тот факт, что кандидатов несколько, не означает, что кардиналы не сумеют выбрать Папу".

"Это означает, что представлены разные личности высочайшей духовности и культуры, достойные стать преемником Петра, и это очень хорошо для Церкви", - оптимистично заявил он.

Напомним, как сообщал "Главред", утром 12 марта члены Кардинальской коллегии приступили к совершению торжественной мессы "pro eligendo Pontifice" ("о выборах Понтифика") в соборе Святого Петра, которая закончилась в 11 часов.

После обеда 115 участников конклава соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца. Это произойдет в 16:30 по местному времени (17:30 по Киеву). Оттуда с гимном "Veni Creator Spiritus" ("Приди Дух Животворящий") торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья Церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика".

По словам официального представителя Ватикана Федерико Ломбарди, в 2005 году с момента начала торжественной церемонии до произнесения латинской формулы "extra omnes" ("все вон"), которой папский обер-церемониймейстер предлагает удалиться из Сикстинской капеллы посторонним, прошли 57 минут. Таким образом, можно предположить, что первое заседание нынешнего конклава начнется около 18:30 по Киеву.

Новый Папа Римский будет избран по правилам, детально описанным в апостолической конституции "Universi Dominici Gregis" ("Вся паства Господа"), изданной в феврале 1996 года Папой Иоанном Павлом ІІ. Согласно документу, понтифик должен быть избран на собрании кардиналов, возраст каждого из которых не может превышать 80 лет на момент объявления в Ватикане режима "вакантного престола".

По словам Ломбарди, конклав не должен быть затяжным и, наверное, "продлится всего несколько дней". Ранее он выражал надежду на то, что уже Пальмовое (Вербное) воскресение, которое католики в этом году отмечают 24 марта, церковь встретит с новым предстоятелем.

Однако мэр Рима Джанни Алеманно на прошлой неделе публично предположил, что интронизация понтифика может состояться уже 17 марта.

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