Мать австрийского кардинала пожелала ему проиграть выборы Папы

Мать австрийского кардинала Кристофа Шенборна заявила, что надеется на поражение своего сына на выборах Папы Римского, которые начинаются сегодня, 12 марта в Ватикане.

Об этом сообщает Lеnta.ru.

По словам 92-летней Элеоноры Шенборн, вся семья кардинала опасается, что если он станет понтификом, родные его больше никогда не увидят, поскольку он будет полностью поглощен "ватиканскими интригами".

Женщина сказала, что хорошо помнит слова предыдущего папы, объявившего, что он "полностью принадлежит церкви".

"Если его изберут, для меня все будет кончено. У меня не осталось сил для паломничества в Рим", — пояснила свою позицию мать кардинала, считающегося одним из возможных фаворитов предстоящего конклава.

Элеонора Шенборн также признала, что хотя ее сын, венский архиепископ, пользуется высоким авторитетом среди своей паствы, духовно окормлять 1,2 миллиарда католиков ему может оказаться не по плечу.

"Мой Кристоф слишком честный. Он не готов ко всей этой ватиканской гадости и интригам. Для него и в Вене этого с избытком", - поделилась мать 68-летнего кардинала.

При этом она сказала, что ее сын немного утешил ее перед отъездом в Ватикан, предположив, что "едва ли станет папой Римским".

Тем временем сам Кристоф Шенборн и 114 его коллег-кардиналов из разных стран и континентов 12 марта приняли участие в совместном молении о ниспослании божественного вспомоществования в деле избрания нового главы Святого престола, и в 17:30 по киевскому времени начнут конклав – выборы Папы Римского.

После молитвы и торжественной мессы кардиналы удалятся в специальное помещение в Сикстинской капелле, где начнут обсуждение кандидатур на пост 226-го понтифика. По мнению большинства наблюдателей, на этот раз никаких явных фаворитов нет, а к неявным относят не только Шенборна, но и ряд других кардиналов, включая нескольких чернокожих.

Как сообщал "Главред", пока кардиналы не определятся со своим выбором, их общение с внешним миром будет полностью запрещено. В помещениях для голосования и местах, где кардиналы будут жить, установлено специальное оборудование для глушения сигналов сотовых телефонов и "электронных жучков".

Тому, кто осмелится рассказать миру о ходе дебатов, заочно пообещали отлучение от церкви.

Предыдущий Папа Римский Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Ратцингер) в феврале 2013 года отрекся от папского престола и ушел на покой. Свое решение он объяснил невозможностью достойно исполнять свои обязанности из-за преклонного возраста и слабого здоровья.