В Женеве из-за угрозы взрыва эвакуировали штаб-квартиру ВТО

В Женеве полиция эвакуировала людей из здания штаб-квартиры Всемирной торговой организации из-за угрозы взрыва. В здание ВТО прибыла бригада саперов.

Они проверяют помещения представительства ВТО на наличие бомбы и взрывчатых материалов. Здание оцеплено полицейскими, пишут Вести.ру.

Всемирная торговая организация (ВТО) создана 1 января 1995 года. ВТО стала правопреемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году.

На 2 марта 2013 года членами ВТО являются 159 стран, включая Россию.

ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами.

Напомним, в январе все пассажиры Одесского аэропорта были эвакуированы из-за сообщения о минировании . Неизвестный по телеффону сообщил, что международном аэропорту "Одесса" заложено взрывное устройство.