В Венесуэле ищут "врагов, утонченно заразивших раком" Уго Чавеса

После того как был похоронен президент Венесуэлы Уго Чавес и назначены внеочередные выборы нового главы государства, власти страны начали нагнетать страсти вокруг причин смерти команданте, болевшего раком.

Поскольку подробностей болезни никто не озвучивал, а сам Чавес говорил, что опухоль "размером с бейсбольный мяч" была в области таза, и.о. президента Николас Мадуро заявил, что расследованием причин заболевания Чавеса займется госкомиссия, для формирования которой будут приглашены "лучшие ученые мира", сообщает канал Telesur.

"Все указывает на то, что его заразили с помощью каких-то утонченных технологий", - считает Мадуро. Он напомнил, что в 1940-1950 годы в США и некоторых других странах существовали научные лаборатории, где изучалась возможность вызвать онкологические заболевания искусственно.

"Прошло 70 лет, неужели эти лаборатории зла и смерти не развивались?" - задал риторический вопрос кандидат в президенты от правящих сил. Вместе с тем он дважды подчеркнул, что конкретно Соединенные Штаты он в настоящий момент не обвиняет, передает испанская El Mundo.

Мадуро напомнил, что у Чавеса "с самого начала была интуиция". Рак у него обнаружили летом 2011-го, а в декабре того же года команданте заявил, что считает "очень странным" то, что в последнее время у целого ряда латиноамериканских лидеров, включая его самого, обнаруживались онкологические заболевания.

Ранее "Главред" сообщал, что поиск врагов, заразивших Чавеса раком, не единственная странность, которая произошла после смерти команданте. Напомним, что западные СМИ рассказывали: во время церемонии прощания с президентом был подменен его гроб.