Избран новый Папа Римский: все подробности

Конклав Католической церкви, который собирался в Ватикане, избрал нового Папу Римского. Важнейшее событие произошло вечером в среду, 13 марта - над Cикстинской капеллой, где проходил конклав, пошел белый дым.

Новым Папой Римским стал кардинал из Аргентины Хорхе Марио Бергольо. Он взял себе имя Франциск. Отметим, что прежде ни один понтифик не брал себе этого имени. Также это первый глава Католической церкви из Америки.

Новый Папа традиционно обратился к пастве. После ''Urbi et Orbi'' ("Городу и миру") он произнес: "Братья и сестры! Спасибо за теплый прием. Молитесь за меня! Скоро увидимся с вами. Доброй ночи!"

Перед тем, как новый глава церкви вышел к народу, фразу Habemus papam! ("У нас есть папа!") и имя нового понтифика с балкона собора Святого Петра объявил кардинал из Франции Жан-Луи Торан. Также стало известно, что новый Папа был избран на пятом голосовании конклава - последнем, запланированном на среду.

Новый понтифик официально взойдет на престол 19 марта. Кстати, он уже позвонил своему предшественнику Бенедикту XVI, который добровольно отрекся от престола.

По данным аргентинских СМИ, новый глава Католической церкви - консерватор. В частности, он считается ярым противником однополых браков, абортов и эвтаназии.

17 марта, Папа Римский Франциск впервые обратился к верующим с традиционной проповедью Angelus. До 150 тысяч человек, пришли на площадь Святого Петра послушать и увидеть новоизбранного понтифика.

Также широко известна скромность нового Папы, которая подтвердилась в первые часы понтификата - после благословения верующих Франциск отказался воспользоваться лимузином с папским номером, и предпочел обычный автобус, которым кардиналы добирались в свою резиденцию с конклава.

Между тем, глава УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что не одобряет поступок новоизбранного Папы Римского Франциска, который отказался от лимузина и по завершению конклава уехал из Ватикана в микроавтобусе с кардиналами, и считает это "работой на показ".

Интересно, что бывший глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар припомнил, как во время одной из встреч аргентинский кардинал поздоровался с ним на украинском языке - "Слава Ісусу Христу".

"Поскольку сегодняшний Папа имеет представление об Украине и имеет такую определенную сентиментальную привязку к украинцам, я думаю, что можно надеяться, что он посетит Украину", - отметил Гузар.

Кроме того, с нахождением на престоле Франциска УГКЦ связывает надежду получения патриархии. Гузар отметил, что этот вопрос уже поднимался 50 лет назад, и тогда по этому поводу было очень много энтузиазма, но "мало понимания того, что представляет собой система патриархата".

"Я думаю, что со стороны нашей Церкви, что мы созрели, или уже созреваем к высшей степени, к осуществлению патриаршего устройства. Это образ жизни", - сказал Гузар.

Предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук) рассказал, что в юности Франциск I был воспитанником украинского священника, отца Степана Чмиля и даже студентом прислуживал во время литургии.

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А и.о. президента Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что умерший команданте Уго Чавес мог повлиять на то, что новым Папой Римским стал латиноамериканец.

"Мы знаем, что наш команданте достиг этих высот (неба), он находится напротив Христа. Что-то такое он сделал, чтобы Папой стал южноамериканец… и Христос сказал — пришло время Южной Америки", — заявил Мадуро.

Отметим, что новоизбранный понтифик - чрезвычайно колоритная фигура. В частности, все люди, знающие его, утверждают, что он пользуется непререкаемым авторитетом среди духовенства Буэнос-Айреса

День Бергольо начинается не позже половины пятого утра, а заканчивается обычно в девять часов вечера. Став кардиналом, он не стал заказывать новую одежду, а попросил перешить ту, что оставалась от предшественника.

Близкие к нему люди говорят, что часто видели, как он сам себе готовит еду. До конклава он жил в небольшом помещении на третьем этаже здания, примыкающего к Кафедральному собору Буэнос-Айреса.

Известно, что Бергольо - большой поклонник аргентинских писателей Хорхе Луиса Борхеса и Леопольдо Маречаля, а также русского писателя Федора Достоевского.

Новый Папа Франциск неравнодушен к опере, любит футбол и танго. Входит в число болельщиков клуба "Сан-Лоренсо".

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Как выяснили британские СМИ, новый Папа жил в маленькой квартире, ездит на автобусе и имеет только одно функционирующее легкое.

Кроме того:

• является сыном итальянца, работника железной дороги

• учился на химика

• является первым неевропейским папой за 1300 лет

• утверждает, что гомосексуализм является одной из форм дискриминации в отношении детей, однако допускает такой вид контрацепции, как презервативы также чтобы предотвратить инфекцию

• в 2001 году он вымыл и поцеловал ноги больных СПИДом в одном из хосписов

• свободно говорит на итальянском, а также испанском и немецком языках

• до сих пор живет в маленькой квартире

• призвал аргентинцев не тратить деньги на поездку в Рим, чтобы отпраздновать его назначение в священный сан, а отдать свои деньги бедным

• считается, что он занял второе место в предыдущем конклаве 2005 года

• выступил соавтором книги на испанском языке, называется Sobre el Cielo y la Tierra (На Небе и Земле)

• несмотря на консервативную доктрину церкви, он критиковал священников, которые отказывались крестить младенцев, рожденных от матерей-одиночек

Напомним, 115 кардиналов со всего мира собрались в Ватикане и начали конклав, тайные выборы Папы Римского, 12 марта.

Интересные факты из истории выборов Папы

Перед его началом иерархи Католической церкви в полном составе совершили особую мессу за успех выборов в соборе Святого Петра. После этого началось избрание нового понтифика.

Отметим, что об избрании нового Папы всегда оповещают белым дымом из специально установленной на крыше Сикстинской капеллы печной трубы. Если тур голосования завершился безрезультатно, то об этом возвещает черный дым.

Дым образуется от сжигания бюллетеней голосования с добавлением специального красящего вещества, придающего оттенок дыму. Этот порядок был утвержден на Втором Лионском соборе, где впервые прозвучало слово "конклав".

Также стоит отметить, что само слово "конклав" происходит о латинского conclave, что в переводе означает "запертая комната". Впервые его использовал Папа Григорий X в 1274 году, в принятой на Втором Вселенском соборе в Лионе апостольской конституции Ubi periculum ("Где опасность"), которая определяла порядок проведения выборов понтификов.

Таким образом, конклав - это особое собрание кардиналов, созываемое после смерти или ухода в отставку понтифика для избрания нового Папы, а также само помещение, в котором и совершается избрание главы Ватикана.

До провозглашения нового Папы капелла оставалась "под ключом" и была совершенно изолирована от внешнего мира.

Для избрания новому понтифику были нужны голоса двух третей кардиналов - не менее 77 голосов.

Перед началом конклава на площади Святого Петра прошла традиционная месса членов Кардинальской коллегии, в которой приняли участие более 70 тысяч человек.

Между тем, в Ватикане были предприняты строжайшие меры безопасности: по традиции, никто не должен был знать о дебатах кардиналов. С этой целью на территории Сискстинской капеллы глушился сигнал мобильной связи, а всех служащих, равно как и самих кардиналов, предупредили - разглашение хода выборов будет наказано отлучением от церкви.

Отметим, что имя Бергольо не называлось в числе фаворитов выборов Папы. Среди наиболее вероятных претендентов на Святой престол назывались 70-летний кардинал из Милана Анджело Скола, канадец Марк Уэлле, один из трех кардиналов из США – Тимоти Долан, Шон О'Мэлли и Дональд Уэрл, а также бразильский иерарх Одило Педро Шерер.

Напомним, что предыдущий Папа, Бенедикт XVI, объявил о добровольном отречении от Римского престола в начале февраля, а 28 февраля официально попрощался с Апостольским дворцом.

видео: vesti.ru; youtube.com

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