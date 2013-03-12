В Ватикане начались выборы Папы Римского

В Ватикане начался конклав кардиналов по выборам Папы Римского: иерархи церкви собрались в Паолинской капелле Апостольского дворца, а оттуда торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где они принесут присягу.

После этого все, кто не имеет права участвовать в выборах понтифика, покинут капеллу, и начнется заседание конклава, передает РИА "Новости".

В Сикстинской капелле останутся только кардиналы и сотрудники из обслуживающего персонала, которые дали присягу о неразглашении тайны конклава.

Сикстинская капелла будет опечатана, и кардиналы смогут приступить к голосованию — единственному в первый день конклава. Ожидается, что первое заседание конклава должно начаться около 18.30 по Киеву.

После голосования — ориентировочно в 20.15— состоится богослужение Вечерни, после которого кардиналы отправятся в Дом Святой Марты, где пробудут до следующего утра.

Единственной допустимой формой проведения голосования является тайное голосование бюллетенями. Выборы считаются состоявшимися, если за кого-либо из кандидатов отдано две трети голосов.

Если число выборщиков, участвующих в конклаве не кратно трем, для избрания нового понтифика требуется две трети голосов плюс один.

В день начала конклава проводится один тур голосования.

Если Папа не был избран в первый день, в последующие дни будет проводиться четыре голосования в день, вплоть до избрания Папы. Нынешний конклав станет 25-м в истории Католической церкви, который пройдет в Сикстинской капелле.

Отметим, что средний возраст кардиналов-выборщиков составляет 72 года. Большая часть из них представляет Европу — 60 кардиналов. Девятнадцать участников конклава приехали из Латинской Америки, 14 — из Северной Америки, 11 — из Африки, 10 — из Азии и один из Австралии.

Среди стран в представительстве на конклаве лидирует Италия — 28 кардиналов, за ней идут США (11), Германия (6), Испания и Бразилия (по 5). Большинство — 67 — участников конклава были возведены в кардинальское достоинство во время понтификата Бенедикта XVI, остальные 48 возвел в кардиналы Иоанн Павел II.

Отметим, что конклав будет проходить до тех пор, пока кардиналы не выберут нового понтифика.

Интересный факт: в 1294 году конклав зашел в тупик и длился два года подряд, пока Папой не избрали "святого отшельника" Пьетро дель Морроне, получившего имя Целестин V, который через пять месяцев он отрекся от престола.