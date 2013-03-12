Букмекеры начали принимать ставки на нового Папу Римского: назван фаворит

Букмекеры начали принимать ставки на исход конклава кардиналов и предлагают участникам пари заработать, угадывая, кто станет новым Папой Римским.

"Главред" исследовал котировки ведущих букмекерских контор Европы, и выяснил, что безусловным фаворитом является миланский кардинал Анджело Скола.

В случае, если конклав выберет понтификом именно его, участник пари повысит свою ставку в три раза.

На втором месте в списке фаворитов – бразильский кардинал Одило Шерер – с коэффициентом в 5,0. Третьим идет представитель Ганы Петер Турксон – его коэффициент – 7,0.

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Следующий – канадский кардинал Марк Оэллет – 12,0, далее – итальянец Тарцисио Бертоне, за ним австриец Кристоф Шонборн – 17, после него – венгр Петер Эрдо – 19.

Шансы остальных участников конклава, которых, напомним, 115, превышают 20 баллов и, следовательно, являются малореальными.

Напомним, конклав кардиналов, который должен избрать нового понтифика, стартовал сегодня, 12 марта.

Собрание кардиналов будет продолжаться до тех пор, пока не будет названо имя преемника Бенедикта XIV.