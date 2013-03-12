Конклав не смог выбрать Папу Римского с первой попытки

Участники проходящего в Ватикане конклава кардиналов, на котором должен быть избран Папа Римский, после первого тура голосования не смогли определиться со своим выбором — из трубы на крыше Сикстинской капеллы подвалил черный дым.

Как известно, в случае избрания нового понтифика об этом оповестил бы дым белого цвета, передает РИА "Новости".

Отметим, что в конклаве принимают участие 115 членов Кардинальской коллегии.

Участники конклава поклялись придерживаться положений апостолической конституции Universi Dominici Gregis ("Вся паства Господа"), а также сохранять в тайне все, что связано с выборами Папы Римского.

Все подробности выборов Папы Римского смотрите здесь.

Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен будет заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков, то есть набрать не менее 77 голосов участников конклава.

Напомним, что перед началом собрания кардиналов активистки украинского движения FEMEN попытались выразить свой протест на площади Святого Петра - две девушки разделись и зажгли дымовые шашки с дымом розового цвета.