Распорядок Конклава: кардиналы будут голосовать по четыре раза каждый день

После неудачи в первой попытке кардиналов выбрать нового Папу Римского, в Сети появилось расписание работы конклава вплоть избрания понтифика.

Об этом сообщает Газета.ру.

Как выяснилось, кардиналы будут проводить голосования по четыре раза в день - ежедневно.

В среду, 13 марта, иерархи католической церкви соберутся в 7:45 утра по местному времени капелле Паолина (8:45 по Киеву), где будут молиться, а в 9.30 (10:30 по Киеву) перейдут в Сикстинскую капеллу и снова закроют за собой дверь.

В 12.30 (13.30 по Киеву) кардиналы прервутся на обед - для этого кардиналы вернутся в отель и спустя 3,5 часа снова закроются в капелле.

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В 19.15 (20.15 по Киеву) голосование дожно завершиться, а кардиналы должны перейти к молитве, после чего они направятся в отель.

Такое расписание сохранится вплоть до окончательного решения по кандидатуре нового понтифика.

Отметим, что первый конклав в 1274 году длился около трех лет. При этом большинство экспертов уверены, что новый Папа Римский будет назван уже завтра - в среду, 13 марта.

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